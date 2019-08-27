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В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений

Москва, 27.08.2019
  • В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений

Екатерина Кузьмина/RBC/TASS

Алексей Моисеев – заместитель главы Минфина РФ – рассказал журналистам об изменении системы пенсионных накоплений в России.

По его словам, согласно законопроекту о системе пенсионных накоплений, Центробанк РФ и Минфин решили отказаться от названия «индивидуальный пенсионный капитал». При этом чиновник отказался пока делать какие-то пояснения, пообещав, что все детали будут объявлены примерно через неделю.Кроме того, отвечая на вопрос одного из представителей СМИ, Моисеев подчеркнул, что означает начало публичного обсуждения данного вопроса, передаёт ТАСС.

Напомним, концепция «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК) была разработана ещё в 2016 году. Согласно этой концепции, взносы на накопительную часть пенсию должны делать сами работники. При этом она будет составлять 6% от зарплаты. Однако ставка может меняться. Кроме того, работник вообще может отказаться от уплаты взносов. Законопроект до сих пор не был обнародован, хотя саму систему собирались запустить уже с начала 2020 года.

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