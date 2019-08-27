В Минтруда рекомендуют размещать одиноких пожилых россиян в приёмных семьях

В Минтруда РФ разработали специальные документы по повышению качества жизни граждан России старшего поколения. Сейчас они уже направлены в регионы страны. В них, в частности, рекомендуется размещать одиноких пожилых людей в приёмные семьи, передаёт РИА Новости.

Кроме того, с целью повышения качества жизни пожилых россиян организации социального обслуживания должны применять такие технологии, как стационар и санаторий на дому, социальное такси, бесплатные сиделки, университеты третьего возраста, а также специальные мобильные бригады при возникновении различных экстренных ситуациях.

Как считают в Минтруда, всё это позволит увеличить активное долголетие и продолжительность здоровой жизни людей старшего поколения.