«В Москва-сити» могут переехать 14 министерств

Как сообщает газета «Коммерсант», вслед за Минэкономразвития, Минпромторгом и Минкомсвязи, в деловой центр «Москва-сити» могут переехать ещё 14 министерств. Также в деловой центр уже переехали Росстандарт, Росимущество и Ростуризм.

СМИ в своем материале ссылается на информацию своего источника – федерального чиновника, имя которого не называется.

Он сообщил, что окончательное решение по данному вопросу будет принято после совещания, которое пройдет сегодня, 27 августа. Основной повесткой для данного собрания является поиск площадей почти для всех федеральных министерств. Не рассматривается вопрос о поиске площадей для МВД, МЧС, Минобороны, МИДа, а также Росархива.

Издание также напоминает, что переезд чиновников в «Москва-Сити» начался весной 2019 года, где еще еще в 2017 году выкуплено почти 75 тыс. кв. м в «IQ квартале» у «Галс-девелопмент».