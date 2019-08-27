В Польше жалуются на украинских мигрантов

Польские работодатели все чаще отказываются принимать на работу украинских мигрантов из-за «безответственности и пристрастию к спиртному», рассказал в СМИ Польши владелец варшавской пекарни Тадеуш Крупа.

«Бывают случаи, что украинцы любят выпить, бывают случаи воровства. Среди них есть и националисты», —поделился Крупа.

Однако по словам гендиректора польского агентства по подбору персонала Кшиштофа Инглота, украинские мигранты выручают польский рынок труда в условиях дефицита рабочих кадров, поскольку сами поляки уезжают в более богатые государства с целью заработка. Кроме того, Инглот заявил, что украинцы трудолюбивы и неприхотливы.

Поводом для обсуждения данной темы в прессе послужил недавний скандал в городе Гдыня, в котором хозяин заведения под названием «У Кашуба» Гжегош Булльманн, вывесил объявление о приеме на работу с уточнением: «кроме украинцев и только ответственные люди».

Ресторатор уже получил осуждение за ксенофобию со стороны мэра города Гдыни Войцеха Щурека.

Мнение горожан на этот счет разделилось: одни осуждают Булльманна за расизм, другие его поддержали, заявив, что украинские мигранты действительно «недобросовестные и безответственные».