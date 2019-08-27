В резюме граждан России появится новая графа

Начиная со следующего года на портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа. По данным РИА Новости, которое ссылается на свои источники в пресс-службе Росстроуда, этой графой станет «Участие в волонтёрских программах».

Как рассказал собеседник агентства, в настоящее время многие работодатели при приеме соискателя обращают внимание на то, если у него опыт волонтёрства, так как данный факт является сильной характеризующей чертой соискателя». В этой связи, планируется интегрировать портал «Работа в России» с системой «Добровольцы России».

Напомним, ранее в Кабмине РФ разработали и утвердили специальный план по реализации Концепции развития волонтёрства. Документ, рассчитанный до 2025 года предусматривает разработку обучающих курсов для волонтёров, а также развитие инфраструктуры и механизмов поддержки их деятельности.