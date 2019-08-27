Власти Крыма сделали Ирану выгодное экономическое предложение

Власти российского Крыма предложили Тегерану использовать порты полуострова для транспортировки иранской нефти, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, который уверен, что данное предложение о сотрудничестве будет выгодно и России, и Ирану.

Тегеран сможет обходить санкции США, призванные сократить экспорт иранской нефти до нуля, используя крымские порты. Также власти крымского полуострова готовы сотрудничать с Ираном и в других сферах, круг которых пока изучается, отметил чиновник.

«Мы готовы сотрудничать, тем иранским бизнесменам, которые к нам приезжают и проявляют активность», - добавил Мурадов.