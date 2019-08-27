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США выдвинули требования Зеленскому

Москва, 27.08.2019
  • США выдвинули требования Зеленскому

Zuma\TASS

Вашингтон поддерживает инициативы, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским во время предвыборной кампании и в процессе формирования правительства. Об этом в интервью на канале "Прямой" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. 

По словам дипломата, США ожидают, что украинский президент выполнит свои обещания.

"Это обещания продолжить реформы и бороться с коррупцией, и намерения продолжить деолигархизацию, и объявленный путь на сближение с ЕС и НАТО. Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свои обязательства для достижения мира. Мы все это очень поддерживаем", — сказал Волкер.

Он также добавил, что Зеленский не мог реализовать свои инициативы до начала работы нового парламента страны.
При этом он надеется, что это произойдет уже ближайшие недели. 

"И тогда мы увидим, какое сформируется правительство, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД. Хотим близко сотрудничать с новой командой над выполнением всех объявленных намерений и инициатив. И хотели бы, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый дом мы могли говорить и о том, чего достигла украинская власть, и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве", — отметил Волкер.

Также спецпредставитель Госдепа сообщил, что стороны пока не определили дату визита Зеленского в США. Возможно, лидеры стран смогут встретиться в Варшаве в конце августа – начале сентября.

27 августа заканчиваются первые 100 дней президентства Владимира Зеленского на Украине. 

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