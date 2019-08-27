Зеленскому предложили сдать Крым в аренду США и «забрать» обратно через 200 лет

На сайте электронных петиций Украины появилось оригинальное воззвание к украинскому президенту Владимиру Зеленскому о передаче российского полуострова Крым в аренду США, передает портал Krym.news.

Автор петиции уверен, что таким образом Киев сможет в долгосрочной перспективе – через 100-200 лет - вернуть полуостров под свою юрисдикцию.

Автор текста выдвигает следующий алгоритм действий: «армия США входит на полуостров, после чего жители Крыма самостоятельно меняют российское гражданство на американское, далее после окончания аренды, Крым через 100-200 лет возвращается Украине. Автор данного документа уверен, что для Киева это реальная возможность вернуть регион пусть и долгосрочной перспективе. Ранее звучало предложение в адрес Зеленского «выкупить Крым» у России в рассрочку.

Напомним, Крым вернулся в состав РФ после государственного переворота на Украине в 2014 году, в результате чего был свергнут законно избранный президент Виктор Янукович, а ряд украинских областей отказался признать новую власть. После того, как более 98% граждан Крыма проголосовали за вхождение в состав России, регион перешел под российскую юрисдикцию.