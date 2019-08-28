Как минимум два человека погибли при обрушении стены в Новосибирске

Как минимум два человека погибли при обрушении стены и перекрытия одногоэтажного дома в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

"Погибшие есть, точное число сказать не можем, но уже не менее двух", - сказал собеседник агентства.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ") по факту ЧП.

"Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ - это "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - сказал собеседник агентства.

Как отмечает РИА Новости, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек.

