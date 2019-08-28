Диетолог рассказал о рационе питания школьников

Рацион младшего школьника должен состоять из шестиразового питания, рассказала главный детский диетолог департамента здравоохранения Москвы Татьяна Брежнева. Последний прием пищи дня должен состоять из кисломолочного напитка за час до сна, считает врач.

«Оптимально 5-6 приемом пищи в сутки, через 3,5-4 часа», - сказала Брежнева.

Более частые перекусы приведут к снижению аппетита и, как результат, плохому усвоению необходимых витаминов и микроэлементов. Если кормить ребенка реже, то порции станут больше, что может привести к набору лишних килограмм.

Также Брежнева напомнила родителям, что не лишним будет прививать детям самостоятельные навыки по соблюдению некоторых правил, например, мыть руки перед едой, не есть грязные фрукты и овощи.

Перед школой ребенку необходимо предоставить завтрак, который включал бы в себя кашу, творог или омлет. А вот мясо или рыбу лучше есть в первой половине дня, резюмировала врач.