Джонсон объявил об остановке работы парламента

Британский парламент приостанавливает работу до 14 октября из-за Brexit, об этом объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Данное решение существенно снижает шансы депутатов помешать выходу Лондона из Евросоюза. Напомним, Британия должна покинуть объединение до 31 октября текущего года.

Как говориться в сообщении канцелярии британского премьера, Джонсон переговорил с «королевой и попросил ее завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре». Соответственно вторая сессия начнется с 14 октября.

Уточняется, что с 3 сентября у английских парламентариев начинаются каникулы, а это означает, что вряд ли они успеют принять какие-либо решения, мешающие выходу из ЕС.