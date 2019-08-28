Еще один сенатор из США не получил российскую визу

Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли, планирующий поездку в Россию на следующей неделе, пока не получил российскую визу, сообщает «Интерфакс». Документы Ли подл заблаговременно, сообщает СМИ.

Представитель сенатора сообщает, что политик действительно ждет одобрения от российских властей и отказа пока не получал. В Москву он направляется для встречи с послом США в Москве Джоном Хантсманом, который покидает свой пост.

Напомним, ранее сенатор от партии республиканцев от штата Висконсин Рон Джонсон и его коллега сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи рассказали, что им было отказано в визе, и они вынуждены были отменить запланированную в Москву поездку.

После произошедшего Мерфи распространил на своем сайте заявление, в котором подчеркивает, что «российские власти продолжают изолировать свою страну».