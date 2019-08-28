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Telegram готовится выпустить собственную криптовалюту

Москва, 28.08.2019
  • Telegram готовится выпустить собственную криптовалюту

Алексей Зотов/ТАСС

Мессенджер Telegram сообщил инвесторам, что планирует выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение следующих двух месяцев. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на трех инвесторов, которые недавно общались с Telegram.

Telegram встроит криптокошелёк в свой мессенджер, сделав его доступным для всех (более чем 200 млн) пользователей по всему миру. Как и биткойн, Gram будет структурно функционировать децентрализовано и избегать мер государственного контроля.

По информации NYT, ссылающегося на юридически обязывающие документы, Telegram обязана вернуть инвесторам все собранные на проект 1,7 млрд долларов, если криптовалюта не заработает до 31 октября 2019 года.

Закрытое тестирование платформы Telegram open network (TON) началось в апреле: как писали "Ведомости", доступ к ней открыли нескольким группам программистов из разных стран мира, включая Россию. Задачей испытаний было выяснить, с какой скоростью TON способна проводить платежи, а также изучить свойства и готовность сети.

По информации издания, Telegram уже 1 сентября планирует начать публичный тест своего блокчейна – TON. Об этом сообщил «Ведомостям» один из инвесторов TON, который знает об этом от команды мессенджера, и руководитель одной из компаний, участвовавшей в закрытом этапе тестирования TON.

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