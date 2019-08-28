Россияне взглянули в глаза своим страхам

«Левада-центр», в чьей опросной линейке есть несколько тем, рассчитанных на резонанс в СМИ. выдал очередные будоражащие результаты: уровень страха в российском обществе приблизился к значениям конца советского периода. Социологический опрос в 50 субъектах РФ прошел в июле, отмечает Finanz.

Все страшнее жить нашим соотечественникам становится на протяжении последних трех лет. Группа же тех, кто «особых страхов не испытывает», за три года сжалась втрое, с двенадцати — до четырех процентов.

Традиционно стоящего на первом месте опасения «болезней детей или близких» стало за тот же период больше на треть: в 2016-м году об этом говорили 45% респондентов, теперь — 58%. Доля тех, кто боится войны, выросла в 1,5 раза, с трети населения (31%) до половины (51%). Интересно, что таким образом оказался превзойден показатель 1989 года.

Страха бедности: такой ответ выбрали 36% участников опроса, хотя два года назад их было 22%, а в последние годы СССР — лишь 13%.

Самый резкий, почти троекратный рост «левадовцы» получили в группе людей, которые боятся «произвола властей»: 27% против 11% год назад и 10% в 2016 году.

Устойчиво растет страх перед национальными конфликтами: в августе 2016 года об этом говорили 6% респондентов, в октябре 2017-го ровно 10%, а в июле 2019-го уже 14%. Практически каждый десятый (9%) боится преступников. Два года назад таких было 6%, а три года назад 5%.

Пропорционально растут страхи трансцендентного характера: почти удвоилось количество тех, кто считает близкой угрозой «конец света» (с 7% до 12%), а также боится «гнева Божьего» и «Страшного Суда» (с 5% до 9%).

Совершенно неудивительно, что население чувствует страх перед будущим, полагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Ведь каждый день ему рассказывают про торговые войны, возможную рецессию в мировой экономике, санкции, падение реальных доходов, пенсионную реформу, увеличение НДС и т.д. Кроме того, цены на продукты и за ЖКХ услуги растут ежемесячно. В таких условиях достаточно сложно сохранить позитивный настрой.

Реальные доходы падают с 2014 года: несмотря на оптимистичные прогнозы на 2019 год, по итогам первого полугодия они сократились еще на 1,3%, даже учитывая рост средней зарплаты в номинальном выражении на 7,4%, что еще раз подводит нас к проблеме бесконтрольного роста цен. Ситуация может немного улучшиться в ближайшее время, считает аналитик: по данным Росстата инфляция во втором квартале оказалась в разы меньше, чем в первом, а значит основные последствия повышения НДС уже были учтены в ценах. Тем не менее, в отсутствие стимулирования экономики и роста доходов страна рискует так и застрять в состоянии, когда население тратит почти 40% зарплаты на продукты питания, 15% на ЖКХ и еще порядка 7% на выплаты процентов по кредитам.

За пять лет люди успели потратить свои накопленные средства, добавляет Геннадий Николаев. Доля граждан без каких-либо сбережений увеличилась до 43% в 2019 году, а примерно 35% россиян имеют долги по потребкредитам. Если не решить экономические проблемы, то ситуация с каждым годом будет становиться только хуже.

Вообще, отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, результаты опроса достаточно ярко свидетельствуют о перестройке сознания и восприятия действительности россиянами, которые уже почти 5 лет существуют в условиях тяжелейшего социально-экономического кризиса. Он медленно, но верно раздувает меха кризиса доверия к власти, с которым сама власть борется в том числе и с применением репрессивных мер, тем самым только усугубляя ситуацию, что подтверждается и трехкратным ростом числа респондентов, указавших на наличие страха произвола властей и беззакония.

Когда 27% россиян боятся властей, а собственной смерти и преступников всего 9%, можно говорить не столько о бесстрашии россиян, сколько о признаках перехода кризиса в экономике в более глубокую социально-экономическую стадию. По словам эксперта, причиной изменений настроений в обществе является именно экономическая составляющая. Например, бедности опрошенные граждане стали бояться значительно сильнее. Причина достаточно проста: в то время как реальные располагаемые доходы населения падают пятый год подряд, цены, тарифы и уровень закредитованности населения растут.

По данным Левада-Центра, у 65% российских семей нет никаких сбережений, таким образом, потеря основного источника дохода при фактическом отсутствии мер поддержки со стороны государства (максимальный размер пособия по безработице в 2019 году всего 8 тыс. рублей) для подавляющего большинства семей, на многих из которых приходятся непогашенные кредиты, равноценно катастрофе. И это при том, что только по данным Росстата, за чертой бедности в стране проживает 20,9 млн граждан.