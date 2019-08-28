Коломойский предложил национализировать государствообразующие предприятия на Украине

Спонсор предвыборной кампании президента Украины Владимира Зеленского, олигарх Игорь Коломойский в интервью украинскому интернет-изданию «ЦЕНЗОР.НЕТ.» заявил о необходимости национализировать недра, крупные «государствообразующие предприятия» и предприятия с «плохой экологией».

«Для спасения Украины необходима всеобщая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях нам нужен государственный капитализм. Я считаю, что нужно отбирать предприятия, где плохая экология, отдавать государству и заниматься очисткой. При Советском Союзе с этим боролись, там если ты не сделал чего-то, то за взятку окупиться было нельзя» - заявил Коломойский. При этом олигарх не уточнил, нужно ли отбирать принадлежащие ему предприятия, например, ферросплавные заводы.

Ранее Коломойский заявлял о необходимости для Украины объявить дефолт по своим долговым обязательствам.