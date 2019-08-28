Курс доллара: рублю вынесли приговор

Накануне российский рубль стремительно падал к основным резервным мировым валютам. Уже на открытии торгов Московской биржи в 10:00 мск курс доллара составлял 66,21 руб. Через час нацвалюта ещё просела к доллару, который торговался по 66,31 руб. К закрытию основной торговой сессии (19:00 мск) доллар достиг уровня 66,63 руб., в 20:30 – 66,69, прибавив за сутки почти 1%. Также стремительно рос евро, который вечером на Московской бирже поднялся также почти на 1% и превысил отметку в 74 руб. впервые с 20 августа 2019 года.

По мнению экспертов, рубль падал во вторник к доллару и евро так и не найдя драйверов для роста. Против нацвалюты сыграло и замедление роста нефтяных котировок с 1% - до порядка 0,1-0,3%. В свою очередь Ярослав Кабаков из «Финама» считает, что давление на рубль оказывает окончание налогового периода. С ним солидарен Юрий Кравченко из ИК «Велес капитал», который предположил, что нацвалюта рухнула как раз после проведения основных налоговых платежей.

По его мнению, в настоящее время спрос на рублёвую ликвидность, поддерживавший рубль в дни падения валют на развивающихся рынках, снизился, после чего отечественная валюта начала активно сваливаться вниз на фоне плохого аппетита инвесторов к риску. Кроме того, дополнительное давление на нацвалюту, как считает эксперт, могло оказать ухудшение прогноза Минэкономразвития. В частности, ведомство повысило прогноз по доллару на все ближайшие годы вплоть до 2022 года включительно.

Между тем, Андрей Люшин из Локо-банка считает, что сейчас поводов для роста на рынке очень мало и все они локальные, к тому же не всегда значительные. Поэтому, как прогнозирует он, сегодня рубль продолжит нахождение в диапазоне 66-67 к доллару и 73-74 к евро.

С пессимизмом смотрит на ближайшие перспективы рубля и Сергей Суверов из «БКС премьер». Он предполагает, что в сентябре рубль будет и дальше падать. Поэтому, согласно базовому сценарию, курс нацвалюты в течение предстоящего месяца станет колебаться в пределах значений 66,5-67,5. Основой для такого сценария может послужить эффект торговых войн, который создаёт всё более серьёзное давление на стоимость энергоносителей и в целом снижает глобальные аппетиты к рисковым активам, в том числе и к рублю.