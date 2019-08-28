Еuractiv: Макрон делает Россию своим главным приоритетом

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал большой акцент на России во время своей ежегодной речи перед французскими дипломатами 27 августа, заявив послам, что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении России, отмечает брюссельское издание Еuractiv.com в статье "Макрон делает Россию своим главным дипломатическим приоритетом".

На фоне того, как США, Россия и Китай борются за гегемонию в мире, Макрон подчеркнул, что Европа может решить быть или "меньшим союзником одних или других, или принять участие в игре".

«Мы не сможем восстановить Европу, не восстановив связи с Россией, иначе Россия сблизится к другим державам», - сказал он, спустя несколько дней после встречи с Владимиром Путиным в Брегансоне.

«Некоторые из наших союзников всегда будут подталкивать нас к введению новых санкций (против России - ред.), но это не в наших интересах. Нам нужно построить «архитектуру доверия» в Европе », - заявил французский президент.

«ВВП России эквивалентен ВВП Испании, а население страны сокращается. Как вы думаете, кто-то может так продержатся? Мы должны предложить этой стране стратегический вариант, который ей неизбежно понадобится », - подчеркнул он.

На этой неделе лидеры Франции, Германии, России и Украины договорились провести в сентябре переговоры в нормандском формате, напоминает издание.

Франция и Германия «организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели, чтобы получить конкретные результаты», - заявил президент Франции в понедельник в ходе ежегодной встречи G7 в Биаррице.