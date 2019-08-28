МКБ выдал аккредитив на закупки «Детского Мира»

Московский кредитный банк (МКБ) выпустил аккредитивы для компании «Детский мир». Клиент заключает с банком мультивалютный договор, в рамках которого имеет возможность выпускать аккредитивы через систему дистанционного банковского обслуживания в различных валютах (в большинстве случаев это доллары США, евро, юани, рубли), а также пользоваться опцией пост-финансирования в иностранной валюте или рублях. Такая форма расчетов дает оптимальные условия для поставки и оплаты товара, а кроме того экономит время и деньги на расчетах с иностранными поставщиками.

«Детский мир» является лидером в сегменте розничной торговли детскими товарами, сеть насчитывает 700 магазинов. По результатам 2018 года объем продаж компании составил 111 млрд. рублей.

«Для компаний, выбирающих банка-партнера по сотрудничеству в рамках аккредитивной формы расчетов, мы не только обеспечиваем конкурентоспособную стоимость, но и качество предоставления услуги: оперативность выпуска, согласования изменений, решения вопросов при их возникновении. МКБ учитывает все потребности клиента и в каждом отдельном случае предоставляет индивидуальные условия», — отметил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.