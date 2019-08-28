Помпео рассказал о намерениях США работать над возвращением России в G7

Идя на встречу пожеланиям президента США Дональда Трампа, американская администрация будет активно работать над возвращением России в клуб G7, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью двум телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.

Чиновник подчеркнул, если глава страны считает, что это необходимо сделать, то администрация «будет работать в этом направлении».

Ранее Трамп сообщил, что он намерен пригласить своего коллегу президента России Владимира Путина на встречу «семерки», которая пройдет в США в будущем году. Также американский лидер поспорил со своими коллегами по G7 в Биаррице из-за возвращения к формату G8.

Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита сообщил, что лидеры «семерки» не имеют единого мнения по возвращении в свои ряды России.