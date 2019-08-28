Прогноз погоды на 14 дней: погода всех сильно удивит

Погода приготовила в ближайшие дни новые сюрпризы. По прогнозу Гисметео, средняя температура первой декады сентября на европейской части страны будет не только выше нормы, но сам сентябрь станет теплее августа, что само по себе уже аномально.

Погода на 14 дней на Дальнем Востоке

После дождливого августа, когда удары стихии следовали один за другим, сухо и комфортно будет в начале сентября почти на всей территории Дальнего Востока. Так, по прогнозу Гисметео, во Владивостоке, где пока продолжают идти проливные дожди, осадки прекратятся в аккурат 1 сентября и как минимум до 9-10 сентября их вообще не ожидается. Более того всю первую декаду месяца прогнозируется солнечная погода. Лишь во вторник, 3 сентября могут набежать небольшие тучки, но уже к вечеру на небе снова станет ясно. При этом температурный фон все первые 10 дней сентября будет находиться на высоких для начала осени показателях. По прогнозу Гисметео, с 1 по 10 сентября днём ожидается плюс 20-23, в ночные часы – плюс 18-20.

Примерно такие же температурные показатели ожидаются и в Хабаровске. До конца этой недели здесь по-прежнему пасмурно и дождливо, максимальная температура днём плюс 17-19. Начиная с 1 сентября станет значительно суше, хотя осадки, пусть не такие обильные, но всё равно будут выпадать в регионе – в частности, небольшой дождь пройдёт в понедельник, 2 сентября и во вторник, 3 сентября. В остальные дни будет в основном солнечно. Днём воздух станет прогреваться до 23 градусов выше нуля, ночью ниже плюс 14 термометры не покажут.

Прогноз погоды на 14 дней в северных регионах страны

Выше нормы будет в начале сентября на севере Урала и в Сибири, а также в Забайкалье, Якутии, на Чукотке и Камчатке. Правда, осадков здесь меньше не станет. Так, по прогнозу Гисметео, в Свердловской области окончание лета и самые первые дни осени мало чем будут отличаться друг от друга по климатической обстановке - в период с 28 августа по 2 сентября синоптики Гисметео прогнозируют ежедневные осадки, средняя дневная температура составит плюс 12. Ночью будет ещё холоднее – около 10 градусов выше нуля. Потепление придёт вместе с антициклоном, который повысит не только атмосферное давление с 733 мм до 740 мм ртутного столба, но и температуру воздуха, которая в среду, 4 сентября и четверг, 5 сентября составит плюс 19-20. Однако первая декада месяца завершится в Свердловской области похолоданием до плюс 13 и осадками.

Примерно по такому же сценарию будет развиваться климатическая обстановка и в Пермском крае, где пока всего плюс 12 и идут дожди. Здесь аномальное потепление начнётся во вторник, 2 сентября, когда воздух прогреется до плюс 18, а пик первого осеннего потепления придётся на четверг, 5 сентября (плюс 21-22). Всё вернётся на круги своя 8 сентября, когда новый циклон принесёт в регион сильный ливень и понизит дневной температурный фон до плюс 12.

Иная погодная ситуация, по прогнозу Гисметео, будет наблюдаться в Новосибирске, где ожидаются температурные качели от плюс 26-27 в эту среду, до плюс 16-17 – в следующую.

Погода на Юге России

Тем временем, температура на юге Европейской России пошла на спад и дальше продолжит плавное понижение: во второй половине недели преобладающие значения днем +26…+29, в Ростовской и Волгоградской областях +22…+25. Регион останется под влиянием антициклона, но совсем уж безмятежной погоды ожидать не следует. На Черноморском побережье Кавказа местами порывистый северо-восточный ветер (в районе Новороссийска до 19–22 м/с). Ближе к выходным в районе Сочи — Туапсе возможны ливневые дожди с грозами.

В Крыму как минимум на неделю солнечно и сухо, днем +24…+27, однако северо-восточный ветер может усиливаться до 10–15 м/с.

Вместе с тем, в первой половине первой декады первого осеннего месяца в Новороссийске будет очень тепло и солнечно — плюс 27−29. Однако с 6 по 10 сентября циклонический фронт снизит температурный фронт, причём чувствительно.

Например, пятницу, 6 сентября в утренние часы столбики термометров будут показывать плюс 18−20, что совсем нехарактерно для начала осени.

Похожая погода с 1 по 10 сентября, по прогнозу Гисметео, ожидается в Геленджике. Здесь в первые дня сентября будет жарко — на солнце воздух будет прогреваться до плюс 29−30. А снижение температуры воздуха начнётся примерно с 5 сентября. При этом осадков не будет, а море, несмотря на небольшое ухудшение климатической обстановки, останется тёплым — плюс 22−24.

Отличная погода, по прогнозу Гисметео, в начале сентября ожидается в Сочи, Адлере, Лазаревском и Анапе. Похолодание, как и на других курортах Кубани здесь ожидается во второй половине первой декады сентября.

Погода в Санкт-Петербурге

По прогнозу Гисметео, в начале сентября Санкт-Петербург накроет скандинавский циклон, который постепенно будет вытеснять тёплый воздух за пределы Северной столицы. И если в период с 1 по 3 сентября в городе на Неве ещё будет по-летнему тепло — плюс 22−24, то уже со среды, 4 сентября воздух охладится до плюс 17.

Снижение температуры будет проходить под аккомпанемент ежедневных дождей и шквалистого ветра, порывы которого будут достигать 15 метров секунду. К концу первой недели осени столбики термометров днём опустятся до плюс 14−15, после полуночи до плюс 9−11.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на 14 дней

Несмотря на заморозки, которые ожидаются в Москве в середине этой недели, закончится календарное лето в столице очередным потеплением. Так, по прогнозу Гисметео, к выходным днём воздух прогреется до плюс 25-26. Благодаря влиянию антициклона, по-летнему жарко будет и в первые дни сентября. Например, 2-4 сентября столбики термометров поднимутся до плюс 27-28. Но уже в четверг, 5 сентября осень всё-таки заявит о себе снижением температурного фона до плюс 18 и сильным ливнем. Такая погода сохранится до конца первой декады.

Температурные качели, по мнению учёных, могут привести к такой природной аномалии, как увеличение количества мух и ос в столичном регионе. Обычно их активность максимальна в июле и в августе, но в этом году ее пик придется на начало сентября. Кроме того, нестабильное лето-2019 повлияет на количество и время сбора урожая. Как отмечают специалисты, повезло тем дачникам, которые посадили растения в конце апреля и начале мая – они могут получить плоды уже сейчас. А вот то, что было посажено в июне, рискует вообще не вырасти. Так что возможно повышение цен на сезонные овощи и фрукты. Значительно меньше чем обычно в сентябре будет и грибов.