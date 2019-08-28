Росстат сообщил о росте бедности среди россиян

В России выросло количество россиян, чьи доходы ниже прожиточного минимума, говорится в исследовании Росстата.

В документе сообщается, что за период второго квартала 2019 года количество бедных россиян составило 18,6 млн человек или 12,7% от всего населения страны. Данная цифра на 0,2 п.п выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда за чертой бедности оказалось 12,5% населения.

В ведомстве рассказали, что рост бедности вызван возросшей инфляцией и уровнем прожиточного минимума, который стал выше на 7,1% и составил 11 185 руб. При этом среднедушевые денежные доходы населения выросли всего на 5,6%.

Также специалисты Росстат выяснили, что в случае увеличении прожиточного минимума на величину соответствующую уровню инфляции, уровень бедности в стране составил бы всего 12,1%, что ниже прошлогоднего показателя.