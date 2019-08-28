С российских прилавков могут исчезнуть импортные продукты здорового питания

Из-за обязательной сертификации всей продукции, которая относится к категории «органическая», с российских прилавков могут исчезнуть импортные товары данного класса. Сообщается, что ограничения будут действовать до тех пор, пока производители не сменят упаковку, на которой должна обязательно присутствовать маркировка «органическая продукция». Правило вступает в силу, начиная с 2020 года.

Ранее, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев получил письмо от руководителя объединения «Русбренд» Алексея Поповичева, чья компания представляет на рынке продукцию Nestle, Danon, PepsiCo. В письме руководитель выражает обеспокоенность новыми правилами и считает, что иностранные участники рынка не готовы к исполнению закона «Об органической продукции» и могут попросту уйти с российского рынка.

Подобные выводы Поповичев делает на основании подсчетов, согласно которым выполнение некоторых требований документа грозит поставщикам и торговым сетям миллиардными убытками.

Сегодня российскому потребителю доступен широкий ассортимент импортных органических продуктов, которые имеют международные сертификаты. А с 2020 года вся эта продукция станет вне закона, пишет «Коммерсантъ».