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СМИ рассказали, как Китай вербует шпионов через соцсеть LinkedIn

Москва, 28.08.2019
  • СМИ рассказали, как Китай вербует шпионов через соцсеть LinkedIn

Из открытых источников

Китайские спецслужбы для вербовки шпионов по всему миру используют соцсети, сообщает The New York Times, ссылаясь на представителей контрразведки некоторых стран Запада.

Источник сообщил, что самой популярной площадкой для этой деятельности КНР стала соцсеть LinkedIn, которая, по словам экспертов, является «идеальным средством вербовки» для китайских спецслужб.

LinkedIn, как известно, единственная крупная американская социальная сеть, разрешенная в Китае. В этой связи популярность сети среди пользователей, которые ищут работу, огромная.  

Алгоритм действий прост, сообщает СМИ. Сотрудники китайских спецслужб под маской работодателей предлагают соискателям выгодную вакансию по работе. Далее следует еще одно предложение пройти консультации или помощь в исследованиях, после чего «развивают отношения» в выгодном для спецслужб русле.

При этом представители LinkedIn заявляют, что компания ведет непрерывную работу по выявлению и закрытию фейковых аккаунтов.

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