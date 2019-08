Впервые в Италии состоится Международная Премия и Форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life Design Forum & Award»

Планируется создать творческое пространство для продуктивного нетворкинга и успешных коллабораций.

Сегодня дизайн является одним из направлений в искусстве, это элемент самовыражения и индивидуальности. Наша цель – создать деловую площадку для экспертов рынка и привлечь внимание общественности к достижениям в области архитектуры, строительства, формирования комфортной городской среды, промышленного, продуктового и коммуникационного дизайна. Мы показываем значимость обеспечения потребительского рынка качественными товарами и услугами в том числе и с точки зрения визуального восприятия. Это помогает облагораживать и совершенствовать пространство вокруг современного человека.

Почетным гостем Best For Life Design Forum & Award 2019 станет ведущий мировой дизайнер Карим Рашид. 7 и 8 ноября в рамках Best For Life Design Forum 2019 Карим выступит со своей авторской лекцией, на которой поделится с участниками Форума своим видением современного дизайна и дизайна будущего, а также расскажет о своих знаменитых заповедях, которым следует по жизни и благодаря которым стал «бриллиантом современного дизайна». Как почетный член Экспертного совета Best For Life Design Award 2019 Карим Рашид даст свою профессиональную оценку и выберет лучшие проекты, которые и удостоятся почетного звания лауреата Премии.

В рамках Форума состоится Международная Премия «Best for Life Design Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций. Участники будут оценены профессиональными экспертами и награждены престижной премией «Best for Life Design Award» более чем в 50 номинациях по 2 направлениям, среди которых:

I. Spaces&Places: Дизайн среды, Архитектура, Интерьеры, Рабочее пространство, Ритейл, Ландшафтный дизайн, Арт объекты & Перфоманс, Выставочное пространство и павильоны.

II. Silver Line: Предметный дизайн, Мебель и свет, Упаковка, Коммуникационный дизайн, Интерфейс, Мобильные приложения, Электроника, Экодизайн.

Премия пройдёт при экспертной поддержке представителей Союза Дизайнеров России, РБК Недвижимость, МОА «Союз Дизайнеров», Высшей школы Брендинга и др.

Организационная поддержка будет оказана Event-агентством «Happy moments collector» в лице Надежды Мироновой.

Подать заявку и ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте: http://bestfor.life/

По вопросам сотрудничества: Куратор программы – Анна Бельдюгова, info@bestfor.life