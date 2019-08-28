Вышинскому изменили меру пресечения

Украинский суд изменил меру пресечения главному редактору «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому и выпустил из СИЗО под личное обязательство. Представители обвинения в суде заявили, что не против смягчение меры пресечения и применение личного обязательства. Вышинский обязан сообщать о смене своего места жительства и не общаться со свидетелями по своему делу.

Кирилл Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года по обвинению в государственной измене, однако никаких доказательств так и не было представлено.

Ранее Вышинский отказался от обмена удерживаемыми лицами Украины и России, поскольку он не признает свою вину деле о государственной измене.