Юрдепартамент МКБ обрел нового руководителя

Ирина Гудкова назначена директором юридического департамента МКБ. В банковской сфере Ирина Гудкова работает более 19 лет. В 1999-2000 годах работала юрисконсультом банка «Нефтяной альянс», в 2000-2001 годах – «Русского банка развития», в 2001-2013 годах – начальником управления правового сопровождения розничного бизнеса «ТрансКредитБанка», в 2013-2019 годах – директором юридического департамента «Бинбанка».

«Ирина обладает обширным опытом в сфере юридического сопровождения работы банка. Основными задачами Ирины станут централизация юридической экспертизы на уровне юридического департамента МКБ, обеспечение высоких стандартов качества работы подразделения», — прокомментировала директор по персоналу МКБ Алена Ефремова.

Ирина Гудкова закончила Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) по специальности «Юриспруденция».