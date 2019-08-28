Украинцы назвали главную задачу для Зеленского

Банк России представил новые сервисы для кредитования малого и среднего бизнеса. Грубо говоря, кредиты теперь будут выдаваться «автоматом». Аналитики оценивают нововведение, основанное на анализе стекающихся теперь в банки данных из разных источников, почти однозначно положительно. Как это будет работать?

Хотя агрегированные экономические показатели выглядят как будто неплохо, их «динамика в целом удовлетворить не может». Об этом вчера на совещании в Кремле по экономическим вопросам заявил Владимир Путин. А у целого ряда планов, оформленных в виде нацпроектов, никуда не годными являются и формальные показатели