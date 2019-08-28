Украинцы назвали главную задачу для Зеленского

Согласно опросу фонда «Демократические инициативы» и «Киевского международного института социологии», проведенного с 8 по 20 августа, 70% граждан доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Первые шаги Зеленского на посту главы государства поддерживают 63% опрошенных.
Среди первоочередных задач Зеленского (можно было выбирать несколько вариантов ответа) на первом месте находится прекращение войны на Донбассе - так считают 71,5% опрошенных. Улучшения условий жизни (повышения зарплат и пенсий) хотят 44% граждан, снижения коммунальных тарифов ожидает 31%, наказания коррупционеров -21% и уменьшения влияния олигархов на политику 18% опрошенных. При этом 70% граждан верят в успех реформ, проводимых командой президента Зеленского.