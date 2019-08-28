Злая судьба украинских моторов

Вокруг украинского производителя двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет — компании «Мотор Сич» — разрастается новый крупный скандал. Продажа контрольного пакте акций этого предприятия инвесторам из Китая неожиданно для всех наткнулась на жесткое противодействие администрации Дональда Трампа. Его помощник по национальной безопасности Джон Болтон в самое ближайшее время посетит Киев для того, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского и главу «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева «не заключать соглашения с китайцами».

«Мы намерены поговорить с украинской стороной об амбициях Китая и о том, что, по нашему мнению, задумала эта страна. Это все вопросы стратегического соперничества с КНР — они прямо затрагивают нашу национальную безопасность, так как способствуют укреплению стратегического противника США», — заявил газете The Wall Street Journal (WSJ) высокопоставленный представитель Белого дома. «Авиационные двигатели – самая большая проблема китайского ВПК, его слабое место. Именно поэтому Вашингтон сделает все, чтобы удержать Киев от передачи этих технологий Пекину», — уверен американский чиновник.

Нет никаких сомнений, что если нынешнюю сделку удастся сорвать, то «Мотор Сич» неизбежно окажется на грани краха, а Украина потеряет едва ли не единственное эффективно работающее машиностроительное предприятие страны и одного из крупнейших налогоплательщиков в Запорожье. Только из-за запрета на продажу украинских двигателей в Россию консолидированная выручка «Мотор Сич» сократилась вдвое за последние пять лет, с 1,1 млрд долларов до 450 млн долларов. Тем не менее, даже в условиях эмбарго запорожская компания до последнего времени оставалась рентабельной. Ее чистая прибыль в прошлом году составила почти 45 млн долларов. Но теперь ситуация резко изменилась.

Уже в первом полугодии нынешнего года «Мотор Сич» зафиксировала убыток в размере 17 млн долларов. При этом выручка компании упала на треть. Это привело к тому, что руководство предприятия приняло решение о переводе всех своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю уже с 1 сентября. Более того, как заявил сам Вячеслав Богуслаев, «если нам запретят работать с Китаем, то первое, что я сделаю — уволю 10 тысяч человек». А это чуть менее половины всего персонала запорожского завода.

Но почему же США так волнует утечка украинских двигателестроительных технологий в Китай? И какую пользу из этой ситуации может извлечь Россия?

Несостоявшийся переезд

На самом деле, Богуслав продал 56% акций «Мотор Сич» еще три года назад. Эти ценные бумаги числились тогда на балансах сразу шести офшорных компаний Панамы и Кипра. И почти все они перешли в собственность инвесторов, прямо аффилированных с китайской корпорацией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investments (BSAII). При этом президент «Мотор Сич» и герой Украины Вячеслав Богуслаев всегда уверял, что контролировал лишь 15,83% акций своего завода, которые и продал китайским партнерам. Точную сумму сделки никто из ее участников никогда не называл, но эксперты уверены, что она составила не менее 200 млн долларов.

Впрочем, есть все основания полагать, что это лишь часть неформальных обязательств, которые взяли на себя китайские партнеры и их украинские контрагенты. Так, например, известно, что дочерняя структура BSAII — Skyrizon Aviation Holdings — перечислила на счета «Мотор Сич» кредит в размере 100 млн долларов, который запорожский завод взял на неопределенный срок под 0,3% годовых. Более того, эта же компания, по словам Богуслаева, готова была вложить в завод еще 100 млн долларов. Правда, на что конкретно планируется потратить все эти средства, президент «Мотор Сич» внятно объяснить так и не смог, заявив лишь, что речь идет о текущей инвестиционной программе.

Но уже в начале 2017 года стало ясно, что сделка с китайцами выходит далеко за рамки обычного договора о купле-продаже контрольного пакета акций. Началось все с того, что «Мотор Сич» и BSAII подписали меморандум о строительстве завода по производству и обслуживанию авиационных двигателей в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая. Там, по данным некоторых СМИ, предполагалось наладить среди прочего сборку силовых установок типа АИ-222К-25Ф из украинских комплектующих.

Заметим, что сейчас очень похожими агрегатами совместного российско-украинского производства (НПЦ «Салют» и «Мотор Сич») оснащаются новые китайские учебно-боевые самолеты L-15 (JL-10) ВВС НОАК, способные нести на внешних подвесках как минимум четыре управляемые ракеты класса «воздух-воздух» для ближнего боя, а также корректируемые авиабомбы. Причем в отличие от большинства используемых в мире самолетов такого типа, как украинские, так и российско-украинские двигатели для L-15 оснащаются форсажной камерой, что позволяет этому самолету развивать сверхзвуковую скорость на довольно длительном участке полета. А значит, превращают его в относительно непростую боевую операционную систему, которую можно использовать для борьбы с террористами, повстанцами, незаконными вооруженными формированиями и проч. Но это еще не все. Как утверждает WSJ, у «Мотор Сич» уже есть контракт с Китаем на поставку в общей сложности 250 двигателей для L-15, из которых 20 агрегатов украинский производитель уже отгрузил своим партнерам.

Правда, сам Вячеслав Богуслаев уверял, что интерес китайцев сфокусирован главным образом на другой разработке его предприятия — турбовинтовом двигателе МС-500В-02С, который предназначен исключительно для учебно-тренировочных самолетов, но никак не для боевых. «Они хотят купить стенды под этот двигатель и строить самолеты для других компаний. Это интеграция рабочей силы, кооперация. Так делают везде: Boeing собирает крылья, Airbus — фюзеляжи» -- говорил президент «Мотор Сич». И хотя такая позиция, прямо скажем, выглядела малоубедительной, нюансы сотрудничества «Мотор Сич» с Китаем никого особо не интересовали, пока не стали достоянием гласности. Причем ни где-нибудь, а в самом Китае.

Так, летом 2017 года целый ряд местных СМИ опубликовали информацию о встрече вице-мэра Чунцина Лю Гуйпина с представителями компании Tianjiao (структура BSAII) на которой обсуждались инвестиции в строительство сборочного завода. Если верить этим данным, то власти города намеревались вложить в новое двигателестроительное предприятие порядка 3 млрд юаней или 420 млн долларов. Но самое главное то, что чуть более половины из этих средств предполагалось зарезервировать на оплату переезда примерно 3 тысяч квалифицированных сотрудников «Мотор Сич» из Запорожья в Чунцин и их последующего размещения. И хотя топ-менеджмент «Мотор Сич» неоднократно заявлял, что о переносе производства в Китай речи не идет, да и «станки никогда не разрешат туда вывезти», ему никто не верил.

Акции под арестом, Богуслаев на прицеле

Уже в начале марта прошлого года тогдашний президент Украины Петр Порошенко ввел в действие указ СНБО о неотложных мерах по защите национальных интересов в сфере авиационного двигателестроения. Его содержание так и осталось тайной, но по мнению местных экспертов, этот документ прямо запрещает передачу каких-либо запорожских технологий в целый ряд стран, включая Китай. И, в общем, понятно почему. Не секрет, что «Мотор Сич» активно участвует в кооперации по производству ракетных двигателей для нового украинского противокорабельного берегового комплекса РК-360МЦ «Нептун». Более того, известно, что Минобороны Украины выдало заказ на приобретение 120 дозвуковых крылатых ракет Р-360 для «Нептунов», которые комплектуются модернизированными запорожскими двигателями МС-400. И хотя эти силовые установки нельзя назвать шедевром конструкторской мысли украинских ракетчиков, технологии их создания вполне могли заинтересовать новых акционеров из Поднебесной, что уже тогда вызывало крайне негативную реакцию со стороны США.

Не прошло и месяца после указа Порошенко, как Шевченковский районный суд Киева по ходатайству СБУ наложил арест на 56% акций «Мотор Сич», принадлежащий инвесторам из Поднебесной и запретил совершать с ними какие-либо действия. Но это еще не всё. Бойцы местного спецподразделения «Альфа» в масках ворвались в штаб-квартиру «Мотор Сич» где провели тотальные обыски, перевернув все вверх дном. При этом самого Богуслаева СБУ обвинила в «подготовке к разрушению стратегического предприятия» и начала против него расследование. Но арестовать героя Украины местные чекисты не могли. В то время почетный президент «Мотор Сич» имел статус депутата Верховной Рады, и, соответственно, обладал иммунитетом от преследований.

Президент запорожской двигателестроительной корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев Марина Лысцева/ТАСС

«Россия ушла, поэтому я вынужден быть сейчас с Китаем. Мне постоянно говорят, что США недовольны этим партнерством. Но, тогда как на счет того, чтобы Госдеп дал нам работу?», — говорил Вячеслав Богуслаев. Историю с обысками он назвал не иначе как попыткой рейдерского захвата, но при этом выразил надежду, что предприятие продолжит работу в прежнем режиме. Примерно в том же духе прокомментировало ситуацию и руководство завода. Там особо подчеркнули, что на Китай приходится более трети всех продаж «Мотор Сич», что делает эту страну самым крупным его партнером. А раз так, то и дальнейшее развитие кооперации с КНР -- едва ли не единственный способ его выживания.

Но на самом деле, эти утверждения справедливы лишь отчасти. Не секрет, что даже после введения эмбарго на поставку двигателей для военной авиатехники в Россию, наша страна все еще остается крупнейшим покупателем продукции запорожского завода. Ей оснащаются почти все серийно производимые у нас гражданские вертолеты, кроме «Ансаты», а также часть ударных и военно-транспортных винтокрылых машин. Правда, в последнем случае, «Мотор Сич» поставляет не готовые двигатели, а их компоненты и детали, из которых затем собираются полноценные силовые установки.

Еще пару лет назад такие поставки проходили через Оршанский авиаремонтный завод в Белоруссии, которым владел «Мотор Сич». Но после того как Александр Лукашенко приказал национализировать это предприятие, каналы дистрибуции решено было изменить: место Белоруссии заняла Босния и Герцеговина. Только в прошлом году «Мотор Сич» отправила на Балканы свыше 600 грузов с деталями для вертолетных двигателей ТВ3-117. Их получателем числится недавно созданная компания D.O. О Inzeniring BN. Если верить международной таможенной базе Import Genius, то в дальнейшем эта боснийская фирма переправила весь полученный груз российско-украинскому СП «Владимир Климов-Мотор Сич».

Это предприятие занимается капитальным ремонтом вертолетных двигателей, а его материнская компания «ОДК-Климов» — их производством. При этом выпущенные у нас двигатели для военных вертолетов имеют не первоначальную украинскую маркировку ТВ3-117, а новую российскую — ВК-2500. Если учесть, что в прошлом году «Вертолеты России» произвели и продали порядка 200 винтокрылых машин, то можно предположить, что «Мотор Сич» так или иначе был задействован в производстве примерно 400 вертолетных двигателей общей стоимостью около 200 млн долларов.

Таким образом, доля России в суммарных продажах «Мотор Сич» точно больше, чем у Китая – она приближается к 50%. Но несмотря на жесткую антироссийскую риторику, в самой Украине с этим партнерством, похоже, окончательно смирились. Равно как и с переходом запорожского завода под контроль инвесторов из КНР. Во всяком случае, новых атак ни на «Мотор Сич», ни на Вячеслава Богуслаева в последнее месяцы СБУ не предпринимала. А приход к власти Владимира Зеленского, казалось, дает реальный шанс BSAII утвердиться в качестве полноценного хозяина «Мотор Сич». И китайцы не преминули им воспользоваться. Правда, для того, чтобы получить одобрение украинских властей им, пришлось поступиться частью своего пакета акций и взять в партнеры государственный концерн Укроборонпром.

Китай готов делиться

Три месяца назад две китайские компании — BSAII и Xinwei Group — подписали соглашение с Укроборонпром о безвозмездной передаче в собственность этого концерна 25,00002% акций «Мотор Сич». Его текст не разглашается, но как уверяет пресс-служба запорожского завода, китайские инвесторы приняли целый ряд социальных и производственных обязательств. Они касаются не только сохранения рабочих мест и заработной платы, но и обеспечения заказами предприятия на достаточном для его развития уровне. Более того, все три структуры официально обратились в Антимонопольный комитет Украины (АКМУ) за разрешением на консолидацию контрольного пакета акций «Мотор Сич». И почти наверняка его получили, если бы в эту ситуацию не вмешались США.

«Надо понимать, что если американская машина разгонится на полную катушку, то ее уже практически невозможно остановить. Тем более, когда речь идет о такой стране как Украина, которая полностью зависит от финансовой помощь США и МВФ, — говорит руководитель сектора международных военно-политических и экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин. — А подключение к процессу Джона Болтона означает, что украинцам неизбежно придется взять курс на полное прекращение индустриального сотрудничества с КНР». Но чего же так опасаются американцы?

Едва ли не самая главная ценность «Мотор Сич», это технологии создания мощных турбореактивных двигателей Д-18Т. Они имеют тягу более 23 тонн и устанавливаются на самые грузоподъемные в мире военно-транспортные самолеты Ан-124 «Руслан» и Ан-225 Мрия. У китайцев ничего подобного нет и в помине, а их собственных разработки силовых установок такого класса находятся в зачаточном состоянии и не выдерживают критики.

Но если Китай все-таки сможет создать новый мощный двигатель на базе украинских ноу-хау, то в конечном счете построит и самолет, так или иначе похожий на «Руслан». Такие воздушные суда позволят ВВС НОАК оперативно перебрасывать серьезные воинские соединения с тяжелой техникой (вплоть до дивизии) на весьма значительные расстояния. Это важное преимущество может иметь решающее значение при проведении целого ряда крупных войсковых операций, в том числе с использованием десанта.

Еще одна перспективная разработка запорожского предприятия – винтовентиляторный двигатель Д-27. Такие агрегаты устанавливались на прототипы российско-украинского военно-транспортного самолета Ан-70 грузоподъемностью почти 50 тонн. Но после введения Киевом эмбарго на сотрудничество с Россией в сфере ВТС этот проект пришлось закрыть. Тем не менее, газогенератор Д-27 вполне может быть использован Китаем для создания собственного двигателя, которыми будут оснащаться военно-транспортные воздушные суда, находящиеся в одном классе с Y-20 (аналог российского Ил-76). Их предназначение во многом схоже с Ан-124. Разница лишь в том, что если «Руслан» может взять на борт два тяжелых танка, то Ан-70 и его аналоги — лишь одну БМП.

Наконец, не стоит забывать и о двигателях для вертолетов. На сегодняшний день в КНР эксплуатируется почти 400 винтокрылых машин Камова и Миля. Их силовые установки требуют регулярного технического обслуживания и ремонта. И, очевидно, что Китай хотел бы выполнять все работы такого рода самостоятельно, например, на базе завода в том же Чунцине. А в будущем и освоить собственное производство этих агрегатов. Более того, компетенции «Мотор Сич» предполагалось задействовать в китайском проекте по созданию нового тяжелого вертолета AHL. Эту машину сейчас разрабатывает по заказу КНР холдинг «Вертолеты России», но двигатели для ее должен сделать как раз «Мотор Сич» на базе своей разработки Д-136, которыми оснащаются наши Ми-26.

Но уже сейчас ясно, что если Болтон сможет убедить Зеленского заблокировать покупку акций «Мотор Сич» инвесторами из Китая, то почти все эти проекты придется заморозить на неопределенный срок, а то и вовсе прекратить. Единственное исключение – вертолет AHL. Глава авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков не раз говорил, что предприятия его корпорации могут сделать новый двигатели для этой машины, причем он «получился бы гораздо современнее и экономичнее, чем тот, который есть сейчас у «Мотор Сич».