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Диетологи назвали три обязательных продукта осеннего рациона

Москва, 29.08.2019
  • Диетологи назвали три обязательных продукта осеннего рациона

Из открытых источников

Тыква, сливы и груши должны входить в рацион россиян в обязательном порядке в осеннее время года, рассказал врач-диетолог Елена Соломатина изданию «Вечерняя Москва».

Тыква является чемпионом пользы для здоровья в условиях сокращающегося светового дня. Этот плод богат бета-картотином, который помогает поддерживать иммунитет, зрение и тонус. Соломатина рекомендует добавлять к блюдам из тыквы немного жира, чтобы полезные микроэлементы лучше усваивались. Подойдет сметана или оливковое масло, рассказала врач.

На второе место диетолог ставит сливу, которая  богата антиоксидантами, защищающими организм от преждевременного старения. Антоцианы, которыми также богат плод, защищают от возрастных изменений сердечно-сосудистую систему. Врач рекомендует добавлять сливу к утренней овсянке.

И замыкает тройку лидеров самых полезных плодов для осеннего рациона богатая калием, магнием и пектинами груша. Этот плод отлично помогает избавиться от чувства голода, не прибавляя лишних килограммов, и вывести из организма излишки холестерина.

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