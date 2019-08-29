Украина продолжает запасаться газом

По сообщению пресс-службы Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» запасы газа в подземных хранилищах увеличились до 18 млрд кубометров. По мнению руководства «Нефтегаза Украины», для прохождения отопительного сезона Украине необходимо иметь 20 млрд кубометров газа в своих хранилищах.

1 января 2020 года заканчивается контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. Украина говорит о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, но при этом использует транзитный российский газ, который является «европейским» лишь на бумаге.