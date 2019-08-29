Польша будет продавать закупаемый у США газ Украине

Польша договорилась продавать Украине газ, закупаемый в США, поставки будут осуществляться до конца 2019 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на польский энергетический концерн PGNiG.

"Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице", - говорится в сообщении.

Объем американского газа, предназначенного для экспорта на Украину, не уточняется.

Недавно польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. 24-летний контракт с американской Cheniere Marketing International предусматривает получение Польшей в период 2019–2022 годов ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с американской Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.

Глава польской PGNiG Петр Вожняк заявил, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30% дешевле, чем российский газ.

Ранее пресс-служба Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» сообщила, что запасы газа в подземных хранилищах увеличились до 18 млрд кубометров. По мнению руководства «Нефтегаза Украины» для прохождения отопительного сезона Украине необходимо иметь 20 млрд кубометров газа в своих хранилищах.

1 января 2020 года истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. Украина говорит о прекращении закупок российского газа с ноября 2015 года, но она использует транзитный российский газ, который является «европейским» лишь на бумаге.