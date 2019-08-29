Гисметео, прогноз погоды на зиму: синоптики рассказали о сюрпризах погоды

Ещё не успело закончиться лето и вступить в свои права календарная осень, а многие уже сейчас интересуются, каким будет зима-2019/2020? На этот вопрос ответили специалисты Гисметео, которые, составив долгосрочный прогноз на зимний сезон в России, предположили, что погода в этот период может преподнести сюрпризы.

Погода зимой на Урале и в Сибири. Прогноз Гисметео

По прогнозу метеорологов Гисметео, которые изучив показатели погоды с декабря по февраль за последние 10 лет, а также проанализировав хаотичное движение атмосферных фронтов, которое наблюдалось все последние месяцы, зимой-2019/2020 к западу от уральских гор выпадет большое количество снега, при этом будет очень холодно.

На востоке Урала прогнозируется мягкая зима и значительно меньше осадков. В целом средний температурный фон на территории Уральского федерального округа прогнозируется этой зимой в пределах минус 23-25. В первом месяце календарной зимы-2019/2020, по прогнозу синоптиков, ожидает от 10 до 30 градусов ниже нуля. Декабрьский мороз, по прогнозу Гисметео, будет кусачим, но относительно спокойный с точки зрения осадков – обильных снегопадов не ожидается. Январь на Урале обычно похож на декабрь, хотя в этом году погода во втором календарном месяце зимы удивит местных жителей ярким солнцем, небольшим количеством осадков и температурными перепадами.

В феврале-2020, по прогнозу Гисметео, существенно потеплеет – термометры на большей части Урала будут показывать минус 10-15. Но из-за сильных ветров и высокой влажности, будет ощущаться гораздо холоднее. Также местами выпадут обильные осадки. Такая погода продержится здесь как минимум до конца первой недели марта.

По прогнозу Гисметео, принесёт сюрпризы погода и в Сибири. Здесь обычно в середине зимы всегда морозно. Однако, на этот раз синоптики ожидают более мягкий температурный фон. При этом первый, по-настоящему зимний снегопад выпадет почти на всей территории Сибири уже в конце ноября. Однако чувствительные морозы ударят здесь не раньше первой декады декабря. Но очень сильными они не будут. Так, средняя дневная температура в этом месяце, например, в Новосибирске составит около минус 10-15. В ночные часы будет значительно холоднее (минус 25-27), что вполне естественно. В целом же, зима-2019/2020 в Сибири ожидается, по прогнозу Гисметео, более мягкой чем предыдущая – без аномальных морозов и снежной бури.

Прогноз погоды на зиму-2019/2020 в Крыму

По прогнозу Гисметео, зима-2019/2020 в Крыму будет тёплой, без обильных осадков и резких температурных колебаний. Первый снег в этом зимнем сезоне выпадет в Крыму не раньше декабря. При этом в первый зимний месяц на большей части полуострова столбики термометров поднимутся до отметок, которые будут выше климатической нормы. Поэтому даже дожди, которые обычно заливают крымское побережье в начале зимы, на этот раз не будут столь продолжительными и точно не помешают тем, кто решит провести свой отпуск на полуострове.

В горных районах Крыма, по прогнозу синоптиков, во второй половине декабря – начале января ожидаются непродолжительные снегопады. Но погода будет мягкой и комфортной, чем удивит, как местных жителей, так и отдыхающих, прежде всего это касается любителей лыжных прогулок. Ведь именно горные курорты Крыма привлекают зимой туристов из разных уголков планеты.

А вот в новогоднюю ночь в Крыму, по прогнозу Гисметео, может подморозить до минус 10, что значительно выше нормы. Однако, как предупреждают сами метеорологи, давать долгосрочный прогноз погоды в Крыму – дело неблагодарное. Но что точно можно сказать уже сейчас, даже морозная погода не помешает туристам в полной мере оценить зимнюю красоту Алушты и Ялты, Севастополя и Судака, а также других городов Крыма, которые расположены на побережье Чёрного моря.

Гисметео. Прогноз погоды на зиму-2019/2020 в Москве

По прогнозу Гисметео, первые морозы ударят в Москве уже в середине ноября. Тогда же возможно выпадет и первый снег. Стабильно холодно в российской столице станет после 20 ноября – с каждым днём столбики термометров будут медленно, но верно опускаться ниже нуля и к началу декабря остановятся на отметке минус 5-7. В ночные часы ударят более серьёзные морозы – минус 12-15. В целом же погода в первом зимнем месяце календарной зимы своим удивит мягким нравом – в первой и второй декадах месяца днём столбики термометров не будет опускаться ниже 4-6 градусов. В ночные часы также будет на удивление тепло – всего минус 6-8. Ближе к концу месяца может подморозить до минус 12-14 днём и до минус 16-18 ночью.

Относительно тёплыми, но очень снежным в регионе ожидаются январь и февраля. При этом в отдельные дни зима всё-таки будет напоминать о себе морозной погодой, которая станет сменяться оттепелью и наоборот. Всё это приведёт к таким неприятным явлениям, как гололёд и ледяные дожди.

При этом синоптики ещё раз напоминают, что вероятность долгосрочного прогноза составляет всего около 45%, а более точные данные о том, какая зима ожидает жителей России станут известные не раньше конца ноября.