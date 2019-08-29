Главный диетолог России назвал две составляющие идеального питания

Главный диетолог Минздрава и научный руководитель Федерального центра питания Виктор Тутельян рассказал, что главными законами здорового питания являются жесткое соблюдение баланса между потребляемыми и потраченными калориями, а также разнообразие рациона питания. Следуя этим правилам можно решить проблему ожирения среди населения России, рассказал врач в интервью ТАСС.

Тутельян добавил, что желательно стараться соблюдать законы науки о питании и тогда количество людей с избыточным весом значительно уменьшится.

«Первый - закон соответствия энергетической ценности рациона и затрат организма, то есть сколько потратил, столько и съешь, не больше и не меньше», - рассказал диетолог. Он конкретизировал, что перебор калорий и приводит к отложению жировой массы. Сюда можно отнести предпочтения полных россиян в потреблении насыщенных жиров, углеводов и малое количество фруктов и овощей на столе.

Согласно второму правилу сбалансированного питания человек должен с пищей поставлять своему организму достаточное количество витаминов и минералов, продолжил Тутельян.

Он добавил, что если этого не происходит необходимо включить в свой рацион специальные витаминные комплексы.

«Человек должен получить из пищи, из рациона, порядка 170 химических соединений», - рассказал врач. Он добавил, что сегодня человеку в большей степени не хватает витаминов группы B и D, жирных полиненасыщенных кислот, а также пищевых волокон. Для устранения этого дисбаланса Тутельян рекомендует включить в свой рацион хлеб грубого помола, жирную рыбу и обогащенные продукты.