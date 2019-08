K-Content EXPO 2019 Россия 31 августа — 4 сентября

В рамках K-Content EXPO 2019 пройдут не только деловые встречи между компаниями разных стран, но и состоятся мероприятия для широкой публики, которые познакомят российскую аудиторию с культовым корейским контентом — самыми популярными мультфильмами, играми, телеканалами, сериалами. Наряду с 30 контент-компаниями из Кореи о своем участии заявили более 100 контент-компаний из России и стран СНГ. Презентации и личные встречи планируются в “Рэдиссон Коллекшн Отель Москва”, а развлекательная часть пройдет в “Крокус Сити Холле”.

На территории “Крокуса” откроются тематические корнеры: K-content, K-Medical, K-Food, VR- и фотозоны. Посетители смогут узнать больше о корейском языке, культуре, новых компьютерных играх и других достижениях.

Вечером в день открытия EXPO, 31 августа, в "Крокус Сити Холле” состоится концерт К-POP звезд! В шоу примут участие бойз-бэнды SF9 и ONF, герлз-бэнд CLC и певица SOYOU, экс-участница группы SISTAR и исполнительница саундтрека к популярным в России корейским фильмам “Гоблин” (Guardian: The Lonely and Great God) и “Лунный свет, нарисованный облаками” (Love in the Moonlight).

Билеты на концерт бесплатны, но из-за ожидаемого ажиотажа они будут разыгрываться в официальной группе мероприятия в социальной сети VKontakte: http://vk.com/kcontentexpo

По словам организаторов, проведение K-Content EXPO 2019 в России — это возможность повысить узнаваемость национального бренда, продемонстрировать богатую палитру культурного контента и найти новых бизнес-партнеров на рынке Евразии. Ранее выставка с успехом прошла в Индонезии, Таиланде, Мексике, Бразилии, Польше и других странах.

K-Content EXPO 2019 RUSSIA: главное о событии

1. Название: K-Content EXPO 2019 Russia

2. Дата проведения: 31 августа – 4 сентября 2019 года

3. Место проведения: Crocus City Hall (B2C), Radisson Collection Hotel Moscow (B2B)

4. Руководство: Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи

5. Организатор: Корейское агентство креативного контента (KOCCA)

6. Цели мероприятия:

Повысить узнаваемость корейского контента и увеличить интерес к нему.

Способствовать продвижению корейских компаний на стремительно развивающиеся рынки России и стран СНГ.

7. Участники: 30 корейских контент-компаний из различных сфер, а также более 100 контент-компаний из России и стран СНГ (программа B2B). Обычные посетители (программа B2C).

8. Программа: деловые встречи, презентации компаний, концерт звезд K-POP, автограф-сессия звезд K-POP, выставочная зона с тематическими корнерами, мероприятия для публики и так далее.

9. Официальная страница в социальных сетях: https://vk.com/kcontentexpo