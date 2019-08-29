Королева одобрила Брекзит «без сделки»

Воля монарха

Накануне, в среду 28 августа королева Великобритании Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента с 9 до 14 октября. Она сделала это по просьбе премьер-министра Бориса Джонсона. Как отмечает агентство ТАСС, это развязывает руки главе английского правительства. В каком смысле? Очень просто: теперь парламент не сможет помешать властям выйти из ЕС без заключения сделки. А там очень много противников такого варианта.

Политика лукава — сам Борис Джонсон объясняет перерыв в работе парламента вовсе не темой Брексита. Одно из его объяснений выглядит наиболее красиво. На 14 октября назначена тронная речь королевы. Поэтому нынешнюю сессию, на которую депутаты 3 сентября должны будут вернуть с летник каникул, и следует завершить. А «поговорить про Брексит» у парламента будет целая неделя. Главное же объяснение: новое правительство имеет замечательную программу по поводу того, как сделать более безопасными улицы, сколько следует инвестировать в фантастическую Национальную службу здравоохранения, в образование и инфраструктуру, а также решить проблему повышения стоимости жизни. Эта программа требует нового законодательства, оно еще не готово, а потому пусть парламент пока отдохнет от пленарных заседаний. Есть и третье объяснение, формально верное: предыдущая сессия, начатая, разумеется, еще при Терезе Мей, слишком затянулась против обычных сроков.

В итоге, палата общин получит возможность собраться и обсудить программу правительства и, главное, всех волнующий Брекзит в течение только лишь трех дней перед саммитом ЕС 17-18 октября, а затем проголосовать 21 и 22 октября. «Если мне удастся договориться о сделке с ЕС, парламент тогда получит возможность до 31 октября принять законопроект, необходимый для ратификации сделки», — заявил новый британский премьер.

Ряд депутатов Палаты общин резко раскритиковал это решение, назвав его призванным не дать парламенту возможность контролировать правительство во время острого национального кризиса. Звучат голоса о вотуме недоверия Борису Джонсону.

Между прочим, произошедшее опровергает справедливость расхожей формулы, согласно которой британский монарх «царствует, но не правит». В данном случае решение было именно за королевой, хотя, надо признать, у Букингемского дворца не принято чинить препятствий главе кабинета.

Англосаксы в авангарде борьбы с социализмом

Популистские настроения, которые побуждают граждан и представляющие их в политике элиты принимать эмоциональные решения, сильны, как никогда, поэтому в том, что Bрексит состоится, сомневаться не приходится, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Экономика Великобритании изначально при вхождении в ЕС была поставлена в не слишком равные экономические условия с остальными участниками, она была серьезным лидером, которому приходилось платить за отстающие страны, а также принимать у себя большое количество мигрантов из этих и других стран.

Европа оказалась совершенно не готова к таким социалистическим идеям сосуществования множества стран, говорит Алексей Антонов, и результатом через 5-10 лет может быть и дальнейший распад ЕС, тем более, что в этом заинтересована другая крупнейшая экономика — США. По мнению аналитика, следующие 5-10 лет будут нарастать процессы дезинтеграции в Евросоюзе, потому что происходит победа прагматического подхода к политике и экономике над идеалистическим.

Евроскептики будут растаскивать ЕС на отдельные государства, и для России, протягивающей все новые и новые нитки газопроводов в Европу, снабжение их газом должно стать проще: подход евроскептиков заключается в том числе и в нежелании переплачивать за энергоресурсы, а российский газ по цене, качеству и способу доставки пока наилучший для европейских потребителей.

С другой стороны, указывает Алексей Антонов, дезинтеграция ЕС может надолго напугать инвесторов и затащить их в защитные активы вместо того, чтобы инвестировать в развивающиеся страны, в том числе в Россию, экономика которой еще и страдает от санкций. Самый катастрофичный сценарий для России заключается в том, что дезинтеграция может затронуть и другие союзы, например, OPEC, и тогда цена нефти может потерять 20-25%. На таком фоне рост затрат британских компаний на рынках ЕС в случае выхода из Евросоюза без сделки — это сущие пустяки.

Фунт лиха

Решение Бориса Джонсона о приостановке работы парламента, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, увеличивает шансы на выход Великобритании из ЕС без сделки 31 октября. Рынок же сейчас не считает выход без сделки 31 октября базовым сценарием, следовательно, возможны шоковые негативные последствия для фунта и британской экономики.

В случае резкого выхода Британии могут значительно пострадать уверенность потребителей и бизнеса, что в конечном итоге приведет к снижению темпов роста ВВП, считает эксперт. При наиболее депрессивном сценарии, если стороны не смогут обеспечить свободное движение товаров, ВВП может снижаться на 2% в 2020. При более оптимистичном сценарии вероятен нулевой рост.

К тому же резкий Брекзит приведет к продолжению девальвации фунта до уровней в 1,05-1,16 долларов за фунт стерлингов, прогнозируют в «Фридом Финанс». Но от Банка Англии можно ждать незамедлительного снижения ставки, несмотря на инфляционные риски, которые спровоцирует девальвация.

Наиболее вероятным вариантом будет снижение ставки на 0,5% до 0,25% или же до нуля, прогнозирует Ален Сабитов. Однако одних монетарных стимулов будет недостаточно, поэтому с высокой вероятностью, ожидаются фискальные стимулы от правительства Великобритании. К росту экономика Великобритании сможет вернуться не раньше конца 2021 года.