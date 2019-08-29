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Курс доллара: рубль нашел точку сопротивления

Москва, 29.08.2019
  • Курс доллара: рубль нашел точку сопротивления

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Накануне вечером курс рубля скорректировался к основным резервным мировым валютам, отыграв часть дневных потерь. Так, к закрытию основной торговой сессии (в 19:00 мск) курс доллара составил 66,585 руб., что на 14,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро вечером 28 августа торговался на Московской бирже по 73,81 руб., подорожав за сутки 12,25 коп.

Небольшой отыгрыш нацвалюты произошёл на фоне значительного роста котировок нефтяных цен. Напомним, накануне ближе к вечеру мировые цены на «чёрное золото» активно пошли вверх, отреагировав на данных о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю, которые опубликовало американское Минэнерго. Сразу после этого октябрьские контракты на нефти марки Brent подорожали на 1,81% - до 60,59 долл. за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов марки WTI увеличилась на 1,71%, до 55,87 долл. за баррель.

При этом, как считают эксперты, рубль столь мощного влёта цен на нефть почти не заметил. Корректировка к доллару и евро хоть и произошла, но была очень незначительной. В частности, Роман Фролов из Совкомбанка считает, что нацвалюта второй день подряд игнорирует высокую нефть из-за того, что предложение валюты со стороны экспортеров снизилось после прохождения в понедельник пика налоговых платежей августа.

Кроме того, как пояснил он, определенное давление на рубль оказывает и общий низкий спрос глобальных инвесторов на валюты emerging markets, и рубль в этом плане не является исключением.

«Несмотря на это, считаю, что рост американской валюты выше отметки 67 руб. в ближайшей перспективе является маловероятным. Конечно, этот уровень может быть протестирован, но удержаться на нём доллар не сможет, а скорее всего вернётся к отметке в 66-66,5 руб.», - прогнозирует Фролов.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» также считают, что ожидать существенного ослабления рубля, без веских аргументов со стороны глобального интереса к риску, не стоит. Поэтому, по их мнению, курс доллара вряд ли пойдет выше 67 руб.

Согласен со своими коллегами и Александр Бахтин из «БКС премьер», который уверен, что отметка 67 руб. для курса доллара – это краткосрочный рубеж ослабления, а прорыв этой зоны сопротивления, по его мнению, возможен только при возникновении новых негативных сигналов в новостном поле. Поэтому его прогноз такой: до конца недели американская валюта будет торговаться в коридоре 66-67 руб.  

Также верит в стабильность рубля, по крайней мере до конца этой недели и Богдан Зварич из Промсвязьбанка, который считает, что если доллару в ближайшее время не удастся продолжить восходящую динамику, на рынках возобладают коррекционные настроения, основанные на желании трейдеров зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Это приведёт к тому, что доллар в начале сентября будет торговаться в пределах 66-65,5 руб.

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