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Новый смартфон Huawei выйдет без сервисов Google

Москва, 29.08.2019

Следующий флагман Huawei Mate 30 китайского производителя выйдет без сервисов Google. Американская компания подтвердила эту информацию изданию Reuters. 

Huawei Mate 30 станет первым флагманом компании, который будет выпущен после введения санкций со стороны США.

Правительство США дало отсрочку на санкции Huawei, чтобы компания подготовилась к отказу от американских поставщиков. Но это послабление позволяет проводить закупки только для актуальных устройств, на будущие смартфоны это не влияет. Так что те смартфоны, которые продаются сейчас, будут и дальше получать обновление Android и работать с сервисами Google.

В Google заявили, что китайский производитель не сможет продавать свой смартфон с установленными сервисами компании, такими как поиск, магазин приложений Google Play и другими.

Reuters предполагает, что Huawei будет использовать открытую версию Android, в которую не входят сервисы и приложения Google. Опрошенный агентством эксперт допустил, что продажи смартфона без привычных программ и сервисов будут низкими.

Китайская компания разработала собственную операционную систему Harmony OS. Правда, сроки выхода смартфонов под ее управлением не называются. Также у Huawei имеется собственный магазин приложений - App Gallery.

«Huawei продолжит использовать ОС Android и экосистему, если правительство США разрешит нам сделать это», - заявил Reuters представитель Huawei Джо Келли. 

«В противном случае мы продолжим разработку собственной операционной системы и экосистемы».
Министерство торговли отказалось от комментариев.

Анонс новой линейки мобильных устройств от Huawei пройдет в немецком Мюнхене 18 сентября, когда устройства поступят в продажу, пока неизвестно.

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