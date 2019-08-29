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Медведчук сделал важное заявление о списках пленных для обмена

Москва, 29.08.2019
  • Медведчук сделал важное заявление о списках пленных для обмена

МИХАИЛ МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Виктор Медведчук – глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» в эфире телеканала NewsOne – сделал важное заявление о списках пленных для обмена между Украиной и Россией. По его словом, этот список ещё не согласован. При этом он подчеркнул, что окончательный вариант обмена, в том числе и количественный, еще не утверждён.

«Как мне известно из сообщений СМИ существует вариант обмена «33 на 33», но пока что до конца индивидуально по личностям не сё согласовано, – пояснил Медведчук. – По другим вопросам мне сказать нечего, так как это переговорная позиция, а на такие вопросы должна отвечать власть».

Кроме того, украинский политик отметил, что не знает, кто может дискредитировать Владимира Зеленского и сорвать процесс обмена пленных.

«Мне об этом вообще ничего неизвестно. По этому поводу надо обращаться лично к президенту Украины, ну или к членам его команды. В частности, к тем, кто принимает участие в переговорах по обмену», – резюмировал Медведчук.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Песков – глава пресс-службы российского лидера в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ – ответил на вопрос одного из них, который попросил прокомментировать информацию об этапировании осужденного в нашей стране за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова. По словам представителя Кремля, ему известна эта информация, однако ему нечего добавить по этой теме.

«Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет. Могу еще раз повторить, что мы приветствуем решение об освобождении Кирилла Вышинского. Имеют место определенные контакты по возможному обмену удерживаемыми лицами, но больше мне добавить нечего», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

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