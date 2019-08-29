Минэкономики поверило в ослабление рубля

Тут дело к 70

Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития на 2019-2024 годы, который правительство планирует рассмотреть на заседании 19 сентября, министерство ожидает, что курс доллара на конец 2019 года составит 65,8 руб., на конец 2020 года — 65,6 руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на текст документа. Действующий курс ЦБ на 29 августа равняется 66,4 руб. за доллар.

На конец 2021 года Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на уровне 66,2 руб., на конец 2022 года — 66,6 руб., на конец 2023 года — 67,0 руб., на конец 2024 года — 67,6 руб.

Сейчас среднегодовой прогноз Минэкономразвития по доллару на 2019 год в базовом сценарии составляет 65,4 руб., на 2020 год — 65,7 руб., на 2021 год — 66,1 руб., на 2022 год — 66,5 руб., на 2023 год — 66,9 руб., на 2024 год — 67,4 руб. Согласно прогнозу министерства, доллар превысит 70 руб. только в консервативном сценарии и только в начале 2023 года.

Довольно сложно делать прогнозы на такие длинные периоды, и в особенности по курсу российской валюты по отношению к доллару, отмечает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. По его словам, все будет зависеть от множества факторов. Если говорить об 2019-2020 годах, то в центре внимания будут оставаться торговые войны США и Китая, выборы в Соединённых Штатах Америки, монетарная политика мировых ЦБ, экономическая ситуация в целом в мире.

Сейчас все в ожидании ещё одного снижения ставки ФРС соответственно в случае реализации такого сценария это ослабит американский доллар по отношению ко всем валютам развивающихся рынков, что безусловно даст поддержку российской валюте. ФРС будет следить за макроэкономической статистикой своей страны и ситуацией на международных рынках, при необходимости она может пойти на снижение. В случае улучшения ситуации в будущем ФРС так же может вернуться к повышению.

Но важно, считает аналитик, какой курс рубля к доллару и при каких ценах на нефть закладывают в бюджет российское правительство. Исходя из этого при отсутствии внешних шоков в виде ужесточения санкций, нестабильности на мировых рынках, курсом можно маневрировать в пользу бюджета. Сейчас в бюджет заложено Urals 63,4 доллара и курс доллара 66,8 рублей, то есть за бочку нефти должно получаться 4235 рублей. Но текущая цена нефти Urals 56 долларов и курс 66,7 рублей за доллар, что делает цену за баррель в рублях чуть более 3700 рублей, и это не совпадает с бюджетом.

По мнению Вячеслава Абрамова, конфликт между США и Китаем не разрешится до конца года. Ситуация может ухудшиться и торговыми спорами с другими странами, как это было с Мексикой, так же, остается открытым вопрос в отношении ЕС. Все это будет продолжать оказывать давление на рынки, в особенности на рисковые активы, так что курс доллара на конец года может составить и 70 рублей за доллар, – делает вывод аналитик.

Нефть, санкции, сезонность

Основные входные параметры для прогноза курса рубля остаются традиционными: во-первых, цена нефти, соглашается эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. По его словам, нефть зажата в диапазоне 60-70 долларов за баррель Brent, обусловленном, с одной стороны интересами Дональда Трампа, а с другой – общеизвестным фактом, что при устойчивой цене 60 долларов у Саудовской Аравии, председательствующей в ОПЕК, формируется устойчивый дефицит госбюджета, с чем она не может мириться и, как следствие, начинает ещё более агрессивно сокращать производственные квоты, тем самым толкая цену не нефть вверх. Для рубля диапазон 60-70 за баррель комфортен, поэтому данный этот фактор, в целом, нейтрален.

Во-вторых, продолжает эксперт, это санкции. Санкции могут быть, и при этом не всегда заранее просчитываемые. «Сомневаюсь, что у МЭР есть некий код Да Винчи, который позволяет это делать и закладывать санкционный фактор в соответствующие прогнозы. Для нас ключевыми вопросами остаются эмбарго на нефть, отключение от SWIFT и блокирование иностранных долларовых счетов российских банков. Если эти опасения материализуются, то это существенно ухудшит среднегодовой обменный курс рубля, но есть основания полагать, что вряд ли эти вещи нас ждут в оставшуюся часть текущего года, учитывая интерес к восстановлению диалога с Россией со стороны Белого дома и даже попытки вернуть её в «большую восьмёрку». Оставим и этот фактор на нейтральной территории», – говорит он.

Далее – фактор сезонности, указывает Владимир Рожанковский. Вот он как раз работает против отечественной валюты, поскольку циклически октябрь и ноябрь обычно бывают самыми худшими месяцами в году для рубля. Поэтому здесь прогноз следовало бы, наоборот, несколько ухудшить, поскольку рубль будет желать «пощупать» отметку 70 рублей за доллар, которую, однако, ему преодолеть не удастся, и ближе к середине декабря он, вероятно, вернётся к значениям, близким к нынешним.

Тем не менее, при всём пессимизме, который внушает сугубо «внешняя картинка», многие фундаментальные факторы, в целом, благоволят отечественной валюте. Немного замедлившись, всё же продолжается рост цен на золото, которого в золотовалютных резервах ЦБ уже почти 20%. России повышен кредитный рейтинг со стороны Fitch Ratings, в последние недели Минфин размещает очередные транши ОФЗ с очень хорошими результатами и т.д.

Есть надежда, считает Владимир Рожанковский, что медленная дедолларизация и наступление налогового периода в середине сентября на некоторое непродолжительное время вернут рубль даже несколько ниже уровня 66 рублей за доллар – в район 65,60-65,70, о котором говорит прогноз Минэка. Но после этого, повинуясь вышеупомянутым сезонным факторам, он двинется в направлении покорения новых антирекордов. Поэтому прогноз МФЦ более пессимистичный, среднее скользящее значение за период в МФЦ ждут в районе 67,5 рублей за доллар.