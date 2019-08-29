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На Украине выбрали спикера Верховной Рады

Москва, 29.08.2019
  • На Украине выбрали спикера Верховной Рады

Zuma\TASS

Дмитрий Разумков, который с 27 мая по 3 августа возглавлял партию «Слуга народа», большинством голосов избран спикером Верховной Рады Украины.

По данным местных СМИ, за Разумкова отдали свои голоса 382 парламентария. При этом отмечается, что депутаты фракции бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» в полном составе (26 депутатов) проголосовали против.

Сразу после своего избрания новый председатель украинского парламента заявил, что новый состав Верховной Рады войдёт в историю как орган законодательной власти, который сможет объединить всю страну.

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