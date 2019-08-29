Зеленский внес кандидатуру Гончарука на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министр Украины. В настоящее время Гончарук занимает должность заместителя главы офиса президента Украины. Гончарук не имеет опыта работы в правительстве, но пользуется поддержкой олигарха Игоря Коломойского - спонсора президентской и парламентской предвыборных кампаний Зеленского.

Сегодня начал работать парламент нового созыва, в котором у партии Зеленского «Слуга народа» большинство депутатских мандатов и пропрезидентское парламентское большинство без труда утвердит Гончарука в должности премьера.