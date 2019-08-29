«Россети» наращивают эффективность

Чистая прибыль электросетевого холдинга «Россети» выросла в первом полугодии на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достигла почти 68 млрд рублей. Рост выручки, согласно данным МСФО, составил 3% — она увеличилась до 500 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 167,7 млрд рублей, что на 14,3% выше показателя января–июня прошлого года.

ПАО «Россети» — оператор одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Комплекс «Россетей» включает в себя 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04% акций компании.

Опережающий выручку рост прибыли и EBITDA говорит об эффективной работе менеджмента, направленной на повышение прибыльности компании. В отчетном периоде «Россети» продолжили продвижение законодательных инициатив, принятие которых положительно отражается на финансово-экономических показателей всего электросетевого комплекса. В частности, речь идет о долгосрочных тарифах для сетевых предприятий.

Кроме того, компания предложила усовершенствовать систему оплаты льготного технологического присоединения, неиспользуемого резерва мощности и дифференциации тарифов ФСК. Все эти инициативы были поддержаны вице-премьером Дмитрием Козаком, а в июне председатель правительства Дмитрий Медведев дал кабинету министров поручение обеспечить их скорейшее принятие.

В начале августа президент Владимир Путин внес изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике», согласно которым для сетевых компаний регулирование цен (тарифов) на срок не менее пяти лет может осуществляться на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, благодаря чему у «Россетей» появляется возможность реинвестировать средства, получаемые в результате сокращения операционных и капитальных затрат, в модернизацию инфраструктуры для дополнительного повышения качества услуг, а часть их направлять на выплату дополнительных дивидендов акционерам.