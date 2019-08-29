Российские клубы узнали своих соперников на групповой стадии Лиги чемпионов

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, в рамках которой российские клубы «Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников.

Чемпион России «Зенит» из Санкт-Петербурга возглавил группу G, где его соперниками станут «Бенфика» (Португалия), «Лион» (Франция) и «РБ Лейпциг» (Германия).

Московский «Локомотив» попал в группу D, где сыграет с «Ювентусом» (Италия), «Атлетико» (Мадрид) и «Байером» (Германия). Напомним, перед жеребьёвкой «железнодорожники» оказались в четвёртой корзине.

Напомним, поединки 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 17/18 сентября. Завершится групповая стадия 10/11 декабря. Финальный матч ЛЧ будет сыгран на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.