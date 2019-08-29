Россия выплатит взносы в Совет Европы за 2017 и 2018 годы

Стало известно, когда наша страна выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы. Согласно распоряжению Кабмина РФ, произойдёт это уже в этом году.

В документе отмечается, что сумму которая составит 54,7 млн евро, возьмут из федерального бюджета. Это согласовано с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД РФ также уже подтвердили эту информацию. Между тем, в Брюсселе никакой реакции пока не последовало.

По словам пресс-секретаря генсека Совета Дэниеля Хольтгена, возобновление платежей РФ означает, что СЕ можем вернуться к бюджету и делам, как это и планировалось

Напомним, ранее Россия уже заплатила взнос за 2019 год в размере 33 млн евро.