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«Слуга народа» создала коалицию в Верховной Раде

Москва, 29.08.2019

В Верховной Раде создана коалиция в составе одной фракции партии Зеленского «Слуга народа».

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, коалиция насчитывает 254 депутата. Напомним, согласно украинскому законодательству, в парламенте «самостийной» в течение 30 дней со дня открытия первого заседания формируется коалиция депутатских фракций. В её состав входит большинство депутатов от конституционного состава парламента (226 человек).

При этом в законе прописано, что фракция, в состав которой входит большинство депутатов от конституционного состава парламента, имеет те же права, что и коалиция. Это означает, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может самостоятельно формировать большинство, не привлекая к сотрудничеству другие партии, что сегодня было и сделано.

Ранее сообщалось, что Артур Герасимов – депутат нового состава Верховной Рады – рассказал, какие партии войдут в коалицию со «Слугой народа» Владимира Зеленского. По словам парламентария, это помимо «Слуги народа» партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Напомним, досрочные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля 2019 года.  На них уверенную победу одержала партия президента «незалежной» «Слуга народа».

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