«Спартак» вновь проиграл «Браге», бесславно завершив своё выступление в ЛЕ

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский «Спартак» на своём поле уступил португальской «Браге» 1:2, бесславно завершив своё выступление в еврокубковой кампании-2019/2020.

В выездном поединке при равной игре «красно-белые» минимально уступили 0:1. Для того, чтобы пробиться в групповой этап ЛЕ подопечным Кононова нужно было забивать в чужие ворота дважды и не пропускать в свои.

Казалось бы, вполне выполнимая задача оказалась для нашего клуба невыполнимой. Всё, по сути решилось уже в первом тайме. Проведя его в атаке, спартаковцы умудрились перед самым перерывом пропустить, и ни один раз.

На 42-й минуте у хозяев провалился левый фланг обороны, откуда прошла атака гостей. Мяч был доставлен к правому углу штрафной, откуда Рикарду Орта неотразимо вколотил мяч в «девятку». А уже в компенсированное к первому тайму время «Спартак» пропустил вновь. Всё тот же Рикарду Орта, с рикошетом от ноги защитника «красно-белых» окончательно перечеркнул все надежды «Спартака» на выход в групповой этап ЛЕ.

После перерывы обе команды играли уже скорее по инерции. Под самый занавес матча Зелимхан Бакаев даже один мяч отыграл. Но на большее ни сил, ни времени московской команды уже не хватило – 1:2. В итоге «Спартак» дважды проиграл довольно посредственному клубу из Португалии, завершив свою европейскую эпопею этого сезона так фактически и не успев её начать.