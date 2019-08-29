Стала известна дата запуска «Северного потока-2»

Райнер Зеле – глава австрийской нефтегазовой компании OMV – назвал дату запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, в настоящее время строительство трубопровода идёт строго по плану и будет завершено в ранее установленные сроки.

По его словам, компания Nord Stream 2 четко проинформировала, что придерживается графика и бюджета. Поэтому никаких оснований для пересмотра плана запуска «Северного потока-2» нет и быть не может. При этом Зеле добавил, что все ещё ожидается ответ от Дании, предаёт Reuters.

«Решающим будет то, когда власти этой страны примут решение и каким оно будет», – резюмировал он, добавив, что «Северный поток-2» может быть запущен в конце 2019 года или в начале 2020-го.

Ранее сообщалось, что в компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта газопровода «Северный поток-2», заявили, что трубопровод уже построен на три четверти. При этом отмечалось, что по дну Балтийского моря в водах РФ, ФРГ, Швеции и Финляндии уложено почти 2 тыс. км, что составляет 75% от общей протяженности «Северного потока-2».

В настоящее время оператор проекта перешёл к укладке финальной четверти газопровода – ведётся укладка труб в территориальных водах нашей страны, а работы на береговых участках в Германии находятся на продвинутом этапе.