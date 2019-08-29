Трамп приостановил военную помощь Украине

Американский президент Дональд Трамп «заморозил» военную помощь Украине, сообщает издание Politico, ссылаясь на собственный источник в администрации США.
В настоящий момент проводится ревизия средств, которые тратятся на Украину в военном плане. На время пересмотра средства, которые уже выделены Киеву, будут «заморожены».
Источник издания сообщил, что «президент хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов США».
В ревизии средств участвуют министр обороны США Марк Эспер и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
В это же время в конгрессе обеспокоены приостановкой военной помощи Киеву. Ведомство уже направило соответствующий запрос в администрацию с просьбой объяснить причины «заморозки» средств.
Напомним, Украина получила от США за последние 5 лет более 1,3 миллиарда долларов, которые Вашингтон требует направлять на «укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО».