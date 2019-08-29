Экс-канцлер Германии Шредер обратился с письмом к Медведеву из-за качества нефти из России

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который в настоящее время возглавляет совет директоров «Роснефти», выдвинул предложение по созданию независимых инспекторов для контроля качества нефти, которая поступает в Европу по трубопроводам «Транснефти».

Свое видение ситуации политик изложил в письме премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Текст письма имеется в распоряжении газеты «Ведомости».

Издание сообщает, что в письме Шредер напоминает, что недавние события с попаданием в трубопровод «Дружба» загрязненной нефти, значительно снизили доверие европейских потребителей к качеству российской нефти.

Также в письме изложены предложения, сформированные на совете директоров «Роснефти». В частности, предлагается наказывать недобросовестные НПЗ вплоть до закрытия, в случае сдачи низкокачественной нефти. Однако идею о передаче под контроль «Транснефти» всех пунктов сдачи и приема нефти, экс-канцлер не одобрил.

Напомним, весной текущего года стали поступать жалобы от белорусского концерна «Белнефтехим» на резкое ухудшение качества нефти, которая транспортировалась в Белоруссию из России по трубопроводу «Дружба». Минск принял решение остановить транзит российского сырья в Европу до момента приведения продукции к надлежащим стандартам. Вслед за инцидентом, компания «Транснефть» выступила с заявлением об умышленном загрязнении сырья хлорорганическими соединениями. При этом компания не отказалась выплатить компенсацию пострадавшим сторонам, но только в случае, если грузоотправители документально подтвердят понесенные убытки. Уточняется, что максимальный уровень компенсации может достигнуть $470 млн.