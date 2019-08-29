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В Киеве рассказали, что Запад может превратить Украину в «гетто размером с Прибалтику»

Москва, 29.08.2019

Запад не заинтересован в сохранении Украины в существующих территориальных площадях, скорее из страны намериваются «выжать все соки, а затем сократить ее население до минимума», уверен  публицист и радиоведущий Армен Гаспарян. Своим мнением он поделился с ресурсом «Украина.ру».

Он напомнил о решении приватизировать украинские земли сельскохозяйственного назначения, что автоматически открывает возможности для иностранных компаний скупать угодья страны. Но «это еще не закат», уверен Гаспарян, поскольку на Украине еще достаточно ресурсов, представляющих интерес для Запада.

После отработки и этого варианта «число украинцев начнет стремительно сокращаться, и государство перестанет существовать», считает публицист.

Он напомнил слова бывшего госсекретаря США Кондолизы Райз о «небольшой Прибалтике» с населением максимум 7 млн человек. Та же участь ждет и Украину, которую, скорее всего, превратят в гетто, сократив до размеров «пяти областей, которые обнесут колючей проволокой». Удел оставшейся территории – служить сырьевым придатком для стран Запада, продолжил Гаспарян. Он уверен, что этот сценарий не фантастика, а вполне реальный путь для страны, поскольку нынешние руководители Украины «не предпринимает никаких действий для того, чтобы обеспечить человеческие условия населению».

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